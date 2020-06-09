"ВКонтакте" запустила технологию распознавания аудиосообщений

"ВКонтакте" создала технологию распознавания аудиосообщений, благодаря которой пользователи получили возможность читать полученные голосовые сообщения. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

За распознавание речи отвечает новая нейросеть, которая учитывает высокую нагрузку платформы, а также русскоязычный сленг и сложные условия записи. Кроме того, с помощью новой технологии голосовые сообщения можно находить при помощи поиска по тексту.

"Нейросеть должна не просто понять речь, но и сформулировать связный текст. Поэтому на самом деле мы сделали три нейросети: одна отвечает за распознавание, вторая находит подходящие слова, а третья расставляет знаки препинания. Вместе они станут самым высоконагруженным сервисом по распознаванию речи на русском языке", - отметил директор по исследованиям в области искусственного интеллекта "ВКонтакте" Павел Калайдин.

Как отмечается, распознавание голосовых сообщений полностью автоматизировано и проводится при помощи методов искусственного интеллекта. Сотрудники "ВКонтакте" и любые другие сторонние лица не обладают доступом к личным сообщениям пользователей.

Функция работает в мобильном приложении VK, в ближайшую неделю она станет доступна всем пользователям. Распознавать можно как полученные, так и отправленные голосовые сообщения длительностью до 30 секунд. Как отмечается, в будущем функция распознавания появится в версии для компьютера.

"ВКонтакте" начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте.