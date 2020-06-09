В регионах Центральной России ожидается 30-градусная жара

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Температура выше климатической нормы на 5-9 градусов с 9 по 13 июня ожидается в регионах Центрального федерального округа. Экстренные предупреждения о повышении температуры воздуха до плюс 30-33 градусов объявлены Орловской, Рязанской, Тульской и некоторых других областях, в Воронежском регионе ожидается до плюс 37 градусов, сообщили ТАСС во вторник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра Светлана Губинская рассказала ТАСС, что в регионе до 13 июня продержится аномально жаркая погода. "С 9 по 13 июня в Воронежской области ожидается аномально жаркая погода, при которой среднесуточная температура на 7 и более градусов выше климатической нормы. Но установится еще более жаркая погода. Если сегодня у нас 28-33 градуса тепла, то 11-13 июня мы ожидаем плюс 35-37 градусов", - сказала Губинская.

О превышении среднесуточной температурной нормы на 7-9 градусов сообщили также ЦГМС Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей. В этих регионах со среды по пятницу прогнозируется около до плюс 30-33 градусов. "В Орловской области наблюдается аномальная жара. 10 июня переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, грозы, температура ночью - около плюс 14-19 градусов, днем - до плюс 32 градусов, 11-12 июня воздух прогреется до плюс 33 градусов", - сказала ТАСС дежурный синоптик.

Во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Смоленской и Ярославской областях, по данным региональных гидрометцентров, 9-13 июня воздух прогреется до 26-29 градусов.