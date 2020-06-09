Дума вводит дактилоскопическую регистрацию иностранцев при получении гражданства РФ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект, который позволит получать гражданство РФ в упрощенном порядке всем иностранцам, чьи дети уже имеют российские паспорта и достигли 18 лет, а не только нетрудоспособным, а также предусматривающий обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию для иностранцев, приобретающих гражданство РФ.

Согласно действующим нормам, рассчитывать на упрощенный порядок могут лишь нетрудоспособные лица, имеющие дееспособных совершеннолетних детей, которые имеют гражданство РФ. Согласно пояснительным материалам, в 2017 году гражданство в соответствии с указанной нормой приобрели 7 362 иностранных гражданина, в 2018 году - 8 250, за 6 месяцев 2019 года - 4 413.

Законопроектом предлагается исключить для соискателей гражданства РФ такое обязательное условие как нетрудоспособность. Согласно законопроекту, решение о принятии в гражданство несовершеннолетних в упрощенном порядке может быть принято даже в том случае, если соискателю исполнилось 18 лет в период рассмотрения заявления, поданного его законными представителями.

Согласно поправкам ко второму чтению, законопроектом также предусматривается обязательная государственная дактилоскопическая регистрация для иностранных граждан и лиц без гражданства, вступающих в гражданство РФ, которые такую процедуру не проходили. Полномочиями по проведению такой регистрации наделяется МВД РФ и его территориальные органы. Дактилоскопическая регистрация лиц, признанных недееспособными, и несовершеннолетних должна проводиться в присутствии их законных представителей, а лиц, ограниченных в дееспособности вследствие психического расстройства, - в присутствии их попечителей.