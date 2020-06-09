Липецкие власти из-за пандемии перенесли открытие детских лагерей на неопределенный срок

ТАСС, 9 июня. Власти Липецкой области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции перенесли открытие летней детской оздоровительной кампании на неопределенный срок. Также до особого распоряжения не откроются пришкольные лагеря, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Принято решение о переносе сроков начала летней оздоровительной кампании в регионе. В дальнейшем они будут определяться с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора, решение должен принять областной оперативный штаб. Лагеря смогут приступить к работе не ранее третьего этапа возобновления деятельности и снятия ограничительных мероприятий", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Липецкой области.