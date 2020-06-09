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Пандемия коронавируса нового типа

Липецкие власти из-за пандемии перенесли открытие детских лагерей на неопределенный срок

В правительстве региона отметили, что детские лагеря смогут приступить к работе не ранее третьего этапа снятия ограничительных мер

ТАСС, 9 июня. Власти Липецкой области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции перенесли открытие летней детской оздоровительной кампании на неопределенный срок. Также до особого распоряжения не откроются пришкольные лагеря, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Принято решение о переносе сроков начала летней оздоровительной кампании в регионе. В дальнейшем они будут определяться с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора, решение должен принять областной оперативный штаб. Лагеря смогут приступить к работе не ранее третьего этапа возобновления деятельности и снятия ограничительных мероприятий", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Липецкой области.

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Отмечается, что руководители детских оздоровительных лагерей готовятся к открытию в условиях пандемии: закупают средства дезинфекции, приборы для измерения температуры, а также меняют программы отдыха, чтобы большинство мероприятий проводилось на открытом воздухе. Также при улучшении эпидемиологической ситуации в регионе для детей откроют более 300 пришкольных лагерей.

За последние сутки в Липецкой области выявили 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число с начала пандемии выросло до 2 697. Из числа заразившихся выздоровели 1 026 человек, восемь умерли. В Липецкой области режим повышенной готовности введен с 10 марта, с 9 мая - обязательный масочный режим. С 8 июня регион начал первый этап снятия введенных ограничений, разрешена работа парикмахерских, предприятий сферы быта, промтоварных магазинов площадью до 400 кв. метров, а также прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции.

Теги
РоссияЛипецкая областьПандемия коронавируса нового типа
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