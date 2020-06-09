Загрузка санаториев Краснодарского края за первую неделю составила менее 10%

ТАСС, 9 июня.Загрузка санаторно-курортных организаций Краснодарского края в первую неделю после возобновления работы составила порядка 9%. Об этом заявила министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.

"За семь дней к нам прибыло 3700 гостей. У тех организаций, которые уже осуществляют прием, общая загрузка составляет 9%", - сказала она в ходе заседания рабочей группы по поддержке санаторно-курортных здравниц, детского образования и лагерей Комиссии Госдумы по вопросам поддержки малых и средних предприятий (МСП).

Она уточнила, что с 1 июня планировалось открыть 201 здравницу (санаторно-курортную организацию, имеющую медицинскую лицензию на соответствующий вид деятельности), но с учетом рекомендаций Роспотребнадзора сообщили о намерении открыться порядка 88 из них. При этом, отметила она, принимают отдыхающих чуть более 50 из этих предприятий.

Также, по ее словам, высок процент отказов - порядка 50% от объема потенциального заезда. Балаева пояснила, что это связано с рядом проблем, в том числе с тем, что заезжающим необходимо пройти анализ на коронавирус за два дня до выезда, а в ряде регионов выдача справки может занять более продолжительное время. Кроме того, она указала на то, что ресурсов региональных медицинских лабораторий не хватает для регулярного тестирования сотрудников санаторно-курортных организаций.

Новые послабления режима карантина начали действовать в Краснодарском крае с 6 июня - в регионе открываются летние кафе и рестораны на открытом воздухе, парки, скверы, набережные и пляжи. Заведения, в которых не предусмотрены открытые веранды и террасы, продолжат работать в формате обслуживания населения навынос и доставку заказов. Режим карантина продлится до 21 июня.