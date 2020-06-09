В России подготовили более 35 методических рекомендаций для профилактики коронавируса

"Мы их [методических рекомендаций] отработали уже 35 для всех видов деятельности самых разных. Смотрим международный опыт, но вот такого опыта по организации летней оздоровительной кампании нет в мире, и Россия сегодня - единственное государство, которое за счет бюджета формирует возможность детям отдохнуть", - сказала она в ходе совещания с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями субъектов РФ.

По словам Поповой, ситуация с коронавирусом является на сегодняшний день в России стабильной. "На сегодняшний день динамическая ситуация у нас стабильная, постоянное неуклонное снижение ежедневного количества регистрируемых случаев есть", - сказала она.