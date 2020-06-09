Роспотребнадзор надеется, что многие регионы начнут летнюю оздоровительную кампанию 1 июля

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Большинство российских регионов смогут начать летнюю оздоровительную кампанию 1 июля, надеется глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы надеемся, что к 1 июля значительное, превалирующее количество субъектов Российской Федерации могут начать работу загородных оздоровительных учреждений", - сказала она во вторник на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

По словам Поповой, ведомство также готово рассмотреть возможность пребывания детей в оздоровительных учреждениях менее 21 дня.

Роспотребнадзор также не рекомендует приглашать на работу в детские лагеря людей старшего возраста.

Роспотребнадзор готов обсудить включение в рекомендации для детских лагерей пункта об обязательном обследовании детей на коронавирус, добавила Попова.