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Роспотребнадзор надеется, что многие регионы начнут летнюю оздоровительную кампанию 1 июля

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Большинство российских регионов смогут начать летнюю оздоровительную кампанию 1 июля, надеется глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы надеемся, что к 1 июля значительное, превалирующее количество субъектов Российской Федерации могут начать работу загородных оздоровительных учреждений", - сказала она во вторник на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

По словам Поповой, ведомство также готово рассмотреть возможность пребывания детей в оздоровительных учреждениях менее 21 дня. 

Роспотребнадзор также не рекомендует приглашать на работу в детские лагеря людей старшего возраста. 

Роспотребнадзор готов обсудить включение в рекомендации для детских лагерей пункта об обязательном обследовании детей на коронавирус, добавила Попова. 

 

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