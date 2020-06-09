Госдума поддержала в I чтении запрет на высадку из транспорта детей-безбилетников

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении запрета высаживать детей из общественного транспорта за неоплаченный проезд.

Предполагается, что требование покинуть транспорт за неоплаченный проезд не может распространяться на детей до 16 лет, которые едут без сопровождения совершеннолетних. Это предложено прописать в уставе автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Нормы не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми - при отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке.

Кроме того, документ в целом изменяет порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Сегодня он осуществляется в соответствии с федеральными правилами перевозок пассажиров. Правительство же предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте.

Законопроектом предполагается, что порядок контроля оплаты проезда на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и граничащего с ним региона, а также по регулярным маршрутам в границах Краснодарского края и Республики Адыгея устанавливается соглашениями между властями соответствующих субъектов РФ. В остальных случаях (например, при проезде по регулярным маршрутам в границах двух и более регионов) следует, как и сейчас, руководствоваться правилами перевозок пассажиров.