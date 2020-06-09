МИД КНР раскритиковало исследование о том, что эпидемия COVID-19 в Ухане началась летом

ПЕКИН, 9 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Чуньин Хуа раскритиковала исследование американских ученых, которые по спутниковым снимкам и поисковым запросам в китайском интернете сделали вывод о том, что вспышка коронавирусной инфекции могла начаться в Ухане еще в конце лета 2019 года.

Что уже известно о коронавирусе, а что нет.

Что уже известно о коронавирусе, а что нет. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

О чем исследование

К своим выводам ученые пришли на основе двух факторов. Анализ спутниковых снимков показал, что в конце лета и начале осени у пяти уханьских больниц парковались гораздо больше машин, чем годом раньше: например, у больницы Тянью их количество увеличилось на 67%, со 171 в октябре 2018-го до 285 в августе 2019 года. В целом число машин у больниц начало увеличиваться в августе и достигло пика в декабре 2019 года – как раз тогда, когда началась эпидемия COVID-19.

Также ученые проанализировали статистику запросов в китайский поисковик Baidu. Оказалось, что в тот же период жители Китая чаще искали информацию о кашле и диарее. Если первое можно было объяснить колебаниями в сезонной эпидемии гриппа, то второе, по мнению ученых, скорее всего связано с коронавирусной инфекцией как более характерный ее симптом.

Что об этом думают в Китае

"Я не видела упомянутое вами исследование, однако если выводы сделаны на основе транспортных потоков и других поверхностных наблюдений, то такие заключения являются притянутыми за уши", – сказала Хуа. – Нельзя делать такие выводы без каких-либо фактических оснований".

"Уверена, что мы должны уважать науку. Нельзя использовать ни на чем не обоснованные исследования для подкрепления каких-то выводов", – заключила Хуа.

Сейчас в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом нового типа заразились более 7,1 млн людей. При этом выздоровели около 3,3 млн, умерло более 400 тыс. инфицированных. За пределами КНР COVID-19 выявили в 188 странах, включая Россию.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала, что эта болезнь распространилось по всему миру, назвав ситуацию пандемией.