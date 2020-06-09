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Матвиенко поручила проработать вопрос о выплате 28,5 тыс. руб. беременным женам курсантов

Согласно действующему закону, право на единовременное пособие имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила зампреду палаты Галине Кареловой и главе комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой внести изменения в законодательство, которые позволят беременным женам курсантов средних и высших военных заведений получать единовременную выплату в размере 28 511 рублей.

С данным предложением на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей во вторник выступил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, согласно закону о выплатах пособий гражданам с детьми, на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, предоставляется ежемесячное пособие по достижении им трех лет в размере МРОТ. Кроме того, беременной супруге военнослужащего оказывается единовременная выплата в размере 28 511 рублей. Он добавил, что данная мера поддержки не распространяется на жен курсантов средних и высших военных заведений.

"Мне кажется, очень правильное предложение - распространить меры поддержки на беременных жен курсантов, они, по сути, тоже военнослужащие, абсолютно правильное предложение. Давайте такие изменения, дополнения в закон внесем", - сказала Матвиенко.

Согласно действующему закону, право на единовременное пособие имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияКарелова, Галина НиколаевнаГумерова, Лилия Салаватовна
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