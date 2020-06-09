Матвиенко поручила проработать вопрос о выплате 28,5 тыс. руб. беременным женам курсантов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила зампреду палаты Галине Кареловой и главе комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой внести изменения в законодательство, которые позволят беременным женам курсантов средних и высших военных заведений получать единовременную выплату в размере 28 511 рублей.

С данным предложением на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей во вторник выступил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, согласно закону о выплатах пособий гражданам с детьми, на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, предоставляется ежемесячное пособие по достижении им трех лет в размере МРОТ. Кроме того, беременной супруге военнослужащего оказывается единовременная выплата в размере 28 511 рублей. Он добавил, что данная мера поддержки не распространяется на жен курсантов средних и высших военных заведений.

"Мне кажется, очень правильное предложение - распространить меры поддержки на беременных жен курсантов, они, по сути, тоже военнослужащие, абсолютно правильное предложение. Давайте такие изменения, дополнения в закон внесем", - сказала Матвиенко.

Согласно действующему закону, право на единовременное пособие имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней.