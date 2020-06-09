{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Роспотребнадзор надеется, что школы смогут вернуться к очному обучению 1 сентября

В ведомстве отметили, что в целом в мире за период действия новых мер остались без привычной формы обучения более миллиарда детей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские школы смогут вернуться к очной форме обучения с 1 сентября, надеются в Роспотребнадзоре. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова во вторник в Совете Федерации на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Возвращаться в школу мы будем, надеемся, как положено, 1 сентября. В целом в мире за этот период остались без привычной формы обучения более миллиарда детей", - сказала Попова.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля субъектам РФ рекомендовали завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов - до 30 мая, 9 и 11 классов - до 5 июня.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
Власти Архангельской области исключили проект "Шиес" из списка приоритетных
Читать полностью