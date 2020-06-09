ГД приняла в I чтении документ о смягчении наказания беременным за нетяжкие преступления

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий смягчать уголовное наказание для беременных и матерей с детьми до трех лет, совершивших преступления небольшой тяжести.

Согласно законопроекту, к осужденным беременным и женщинам с детьми до трех лет, находящимся в доме ребенка при исправительном учреждении, может быть применено условно-досрочное освобождение либо оставшийся срок может быть заменен более мягким видом наказания. В тексте поправок, вносимых в Уголовный кодекс РФ, при этом уточняется, что осужденная должна отбыть не менее четверти назначенного судом срока за нетяжкое преступление.

Согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний, которые приводят разработчики в пояснительных материалах, в домах ребенка при исправительных учреждениях по состоянию на 1 января 2018 года находились три женщины, осужденные за преступления небольшой тяжести, на 1 января 2019 года - шесть, а на 1 марта 2019 года - восемь. Кроме того, на 1 января 2019 года беременных женщин было 17, на 1 марта 2019 года - 19.

Законопроект подготовлен в целях реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, утвержденной распоряжением правительства РФ от 14 марта 2018 года.