Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации горячего питания в школах

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по горячему питанию в школах. Об этом сообщила во вторник глава ведомства Анна Попова.

"В рамках реализации послания президента Российской Федерации Федеральному собранию мы разработали методические рекомендации по организации горячего питания обучающихся образовательных организаций и порядок организации родительского и общественного контроля за организацией питания детей. То есть занимаясь коронавирусом и всеми проблемами противоэпидемическими и эпидемической безопасности, мы помним о том, что дети, придя в школы, должны будут питаться, питаться горячим питанием в 100% [случаев] в начальной школе", - сказала она на совещании с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями регионов.