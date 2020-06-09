В Ростовской области более чем вдвое увеличили число тестов на коронавирус

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Количество тестов на коронавирусную инфекцию в Ростовской области за последние две недели увеличено более чем в два раза - до 4,5 тыс. в сутки, в регионе работают 13 диагностических лабораторий, сообщил губернатор региона Василий Голубев во вторник в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"В течение последних двух недель мы нарастили темпы тестирования более чем в два раза, и сегодня в среднем проводим до 4,5 тыс. тестов в сутки, у нас работает 13 лабораторий", - сказал Голубев.

По его словам, в период пандемии в регионе оперативно были развернуты мощности по производству средств индивидуальной защиты. "Это и медицинские маски, многоразовые медицинские костюмы, дезинфицирующие средства. Многое из этого мы просто не производили, сегодня обеспечиваем и себя и другие регионы в полном объеме", - отметил губернатор.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу зараженных коронавирусом. По последним данным, в регионе выявлено 6 542 случая заражения коронавирусом, 2 469 человек выздоровели, 51 умер. Ранее Голубев заявлял о том, что в области остается довольно высоким ежедневный темп прироста заболеваемости. В ряде городов и районов отмечаются групповые случаи заражения новым коронавирусом, что осложняет обстановку. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.