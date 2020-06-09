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Пандемия коронавируса нового типа

Около 30 тыс. детей отдохнут в летних лагерях Вологодской области

Их готовы принять 427 организаций региона

ВОЛОГДА, 9 июня. /ТАСС/. Власти Вологодской области рассчитывают охватить летней оздоровительной кампаний не менее 30 тысяч детей области, несмотря на ограничения по коронавирусу. Более 400 вологодских организаций готовы к приему детей с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, рассказал во вторник губернатор области Олег Кувшинников.

"Очень надеемся, что с 1 июля сможем приступить к летней оздоровительной кампании в так называемом офлайн-режиме. 427 организаций Вологодской области готовы принять детей - это загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, а также лагеря труда и отдыха. Летний отдых мы планируем практически для 30 тысяч юных вологжан. В прошлом году это было для 31 тысячи", - рассказал Кувшинников в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами совета при президенте России и главами регионов.

По словам губернатора, в области готовы выполнить все дополнительные рекомендации в связи с пандемией - это полностью закрытый режим работы лагерей при соблюдении ряда ограничений: дети и сотрудники только из Вологодской области с одновременным заездом и проведением смен без родительских дней и массовых мероприятий. Это загрузка лагерей не более чем на 50%, обязательное тестирование сотрудников на коронавирус, а также сбор справок от детей об отсутствии контактов с инфекционными и коронавирусными больными, поскольку оперативно протестировать 30 тыс. детей крайне затруднительно, отметил глава региона.

Уменьшенные смены и стимулы для медиков

Вологодский губернатор предложил также уменьшить продолжительность смен в детских лагерях с 21 до 14 дней, чтобы оздоровить больше количество детей. "Учитывая, что первая смена в лагерях уже не состоялась, и есть требование о снижении мощности [лагерей], это повлечет существенное снижение охвата детей. Поэтому предлагаем рассмотреть возможность продолжительности смен в этом году не три недели, а две. Например, в Вологодской области при 21-дневной смене смогут отдохнуть всего 4,5 тыс. детей, а при 14-дневных сменах - более 6 тыс. детей", - сказал Кувшинников.

Еще один проблемный вопрос нынешней кампании - это обеспечение загородных лагерей медицинским персоналом, отметил губернатор. Медработников не хватает, поскольку сейчас все они максимально привлечены на борьбу с коронавирусом, и существует также запрет Роспотребнадзора на привлечение врачей к работе по совместительству. Приступить к работе в лагерях медработники могут только в свой ежегодный отпуск. Сейчас вопрос решается в "ручном" режиме отдельно по каждому лагерю, отметил Кувшинников и предложил стимулы - бесплатные путевки для детей медработников в лагеря, а также привлечение волонтеров-медиков. Он также предложил обеспечить бесплатными путевками в лагеря детей медработников, которые оказывают помощь коронавирусным больным, поскольку дети медиков в это период часто остаются без необходимого внимания.

По информации регионального оперштаба, на 9 июня в Вологодской области выявлено 1 137 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 26 случаев. Выздоровели 567 человек, 11 умерли.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаКувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьПандемия коронавируса нового типа
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