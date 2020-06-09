Бесплатный отдых на курортах Кубани будет организован для медиков в начале июля

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Врачи и волонтеры-медики, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, смогут бесплатно отдохнуть на курортах Кубани по системе "все включено" уже в начале июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы открытого некоммерческого волонтерского движения "ДаДобро!".

"Несмотря на тяжелейший кризис в отрасли, туроператоры готовы уже в начале июля отправить на российские курорты первую группу волонтеров-медиков, которые борются с пандемией COVID-19. В рамках акции "Туризм России - медикам России" они смогут бесплатно отдохнуть неделю по системе "все включено" в Анапе и Сочи. <...> Первыми отправятся на отдых врачи и волонтеры-медики из шести больниц: Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, Морозовской детской городской клинической больницы, Госпиталя для ветеранов войн № 3, Городских клинических больниц № 40, № 15 и № 67", - говорится в сообщении.

Акция "Туризм России - медикам России" продлится до конца 2020 года. Организаторы рассчитывают предоставить бесплатный отдых максимальному количеству медицинских работников и членов их семей. Проект реализуется Российским союзом туриндустрии (РСТ) и Ассоциацией туроператоров России (АТОР) в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Первый заезд подготовили три туроператора. Гостиницы и отели предоставят бесплатное проживание и питание, авиакомпании организуют перелет, а транспортные компании - оплатят трансфер от аэропорта и обратно. Кроме того, туроператоры предоставили свои предложения по организации бесплатного отдыха в Турции, Греции. Так же был предложены формат путешествия выходного дня в Москву и Петербург, а музей-заповедник М. А. Шолохова (станица Вешенская) - 60 путевок с проживанием в гостевом доме музея и экскурсионной программой.

"Сегодня трудно всем, но врачи, которые спасают жизни россиян - настоящие герои. И важно дать возможность тем, кто сегодня на переднем фронте борьбы с пандемией, отдохнуть и восстановить силы. Я признателен коллегам, которые откликнулись на наш призыв и поддержали такую важную акцию. Друг познается в беде", - привели в пресс-службе слова президента РСТ Андрея Игнатьева.

В борьбе с коронавирусом по всей стране задействовано более 110 тысяч врачей и свыше 240 тысяч среднего медицинского персонала, включая фельдшеров и водителей скорой помощи.