Эксперт: в Петербурге ожидается всплеск онкозаболеваний после пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Ограничения работы медицинских организаций первичного звена на время пандемии в Санкт-Петербурге приведут к всплеску числа онкологических заболеваний и перегрузке специализированных учреждений. Такое мнение во вторник на пресс-конференции в ТАСС выразил доктор медицинских наук, директор Петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко.

"Пациентов [в онкоцентре] нет. Это следствие того, что не работают женские консультации, не работают поликлиники, первичное звено. И на самом деле это будет иметь очень серьезные последствия, потому что приведет к более позднему выявлению опухолей, и будет перегрузка специализированных учреждений, когда закончится карантин: все вернутся с дачи, деревень. Детишки, у которых потенциально излечимые опухоли, окажутся в очень сложной ситуации", - сказал Моисеенко.

Он добавил, что во время пандемии, когда ряд стационаров закрывался из-за перепрофилирования для пациентов с коронавирусом, а также из-за карантинов в онкоцентре ожидали роста числа пациентов, но столкнулись с обратной ситуацией. По словам Моисеенко, в гинекологическом отделении онкоцентра число пациентов снизилось на 60%, в абдоминальном - на 50%, а в детском заполнены только 15 коек из 36.

"Мы написали письмо в комитет по здравоохранению, надо быть внимательными, тему обсуждать, как решать. Может быть, частично открывать амбулаторную помощь, доступ для тех, кто имеет какие-то жалобы. И говорить людям, чтобы они не задерживали визиты, если их что-то беспокоит", - отметил директор учреждения. Мощность петербургского онкоцентра - 577 коек, амбулаторно-консультативное отделение рассчитано на 300 посещений в смену - до 130 тыс. посещений в год.

Восьмого июня губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что на этой неделе будет утвержден план поэтапного восстановления в городе профильной работы медицинских организаций при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. В первую очередь, по его словам, к плановой работе вернутся федеральные стационары - те, что были перепрофилированы для работы с новой коронавирусной инфекцией. Далее к восстановлению работы по основному профилю поэтапно приступят клиники, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную помощь. Всего в Санкт-Петербурге 23 учреждения здравоохранения были перепрофилированы для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией, в их числе несколько федеральных учреждений.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявили 19 153 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 8 101 человек, умерли 433.