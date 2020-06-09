Власти Антверпена демонтировали памятник королю Леопольду Второму

БРЮССЕЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Антверпена в целях борьбы с расизмом демонтировали памятник королю бельгийцев Леопольду Второму, при котором произошел колониальный захват Бельгией бассейна реки Конго в период с 1885 по 1908 год. Об этом сообщило во вторник агентство France Presse (AFP).

Захват Конго сопровождался жестокими репрессиями против местного населения. Ранее памятник Леопольду Второму неоднократно оскверняли, со стороны активистов движения Black lives matter звучали призывы к его сносу.