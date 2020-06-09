Власти Архангельской области исключили проект "Шиес" из списка приоритетных

АРХАНГЕЛЬСК, 9 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской области исключили проект строительства экотехнопарка "Шиес", который планировали разместить в регионе, из списка приоритетных инвестиционных проектов. Об этом во вторник сообщил министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев на заседании правительства региона.

"Ранее о намерении исключить "Шиес" из приоритетных инвестпроектов сообщал врио губернатора региона Александр Цыбульский.

"Министерство своим распоряжением уже исключило данный проект из регионального реестра инвесторов. Соответствующее уведомление отправлено в адрес инвестора", - сказал Кулявцев.

Таким образом, проект лишается преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков.

Экотехнопарк "Шиес" для захоронения твердых бытовых отходов из Москвы в Ленском районе Архангельской области на границе с Республикой Коми был признан приоритетным инвестиционным проектом в области в октябре 2018 года. Суммарный объем инвестиций был оценен в 10,5 млрд рублей. Однако строительство экотехнпарка вызвало общественный резонанс, в Архангельской области и в Коми прошли многотысячные митинги протеста и пикеты против проекта "Шиес".

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона. Арбитражный суд Архангельской области 9 января принял решение признать самовольной постройкой и обязать компанию "Технопарк" в месячный срок снести часть возведенных строений в районе железнодорожной станции Шиес.