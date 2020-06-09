Голубев: коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области меньше единицы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области за последнюю неделю уменьшился, его значение на данный момент меньше единицы. Очаги заражения, появившиеся ранее, локализованы, сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев во вторник в ходе встречи в режиме видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"За прошедшую неделю обстановка улучшилась, количество заболевших уменьшилось, и на сегодняшний день коэффициент распространения инфекции меньше единицы", - сказал Голубев.

Он уточнил, что две недели назад в регионе был зафиксирован скачок заболеваемости в ряде стационарных учреждений. В общей сложности было выявлено более 700 зараженных.

"Сегодня эти очаги локализованы. С целью стабилизации ситуации приняли решение о переводе таких учреждений на работу в закрытом режиме до особого распоряжения", - добавил Голубев.

В начале июня сообщалось, что Роспотребнадзор фиксирует резкое снижение темпа прироста заражения коронавирусом в Ростовской области и увеличение доли городского населения в структуре заболеваемости. По словам главного санитарного врача региона, завершаются противоэпидемические мероприятия в больших групповых очагах, которые ранее были выявлены в трех психоневрологических интернатах и одном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,1 млн человек, более 405 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 485 253 случая заражения, выздоровели 242 397 человек, умерли 6 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.