Ростовский губернатор пригласил Путина на празднование 450-летия служения казаков России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июня. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе доклада по видеосвязи президенту России Владимиру Путину пригласил главу государства в августе посетить регион и принять участие в торжествах по случаю 450-летия служения донских казаков Российскому государству.

"У нас в этом году [отмечают] 450 лет служения донских казаков Российскому государству. Мы работаем над тем, чтобы подготовить и провести несколько мероприятий. <…> Параллельно с этим мы завершили строительство народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты". Это серьезный объект площадью 14,5 га. Построили его по поручению ветеранов Великой Отечественной войны и поисковых отрядов. Сегодня он завершен, идут последние приготовления к открытию. Планируем открытие 30 августа", - сказал Голубев.

Путин отметил, что получил приглашение, которое ранее было направлено в Кремль властями региона.

В рамках празднования в Ростовской области в шестой раз пройдет Всемирный конгресс казаков. Как правило, на него съезжаются порядка 450 участников не только из России, но и из других стран, в том числе Германии, Франции, Чехии, Италии, США.

Первое документальное упоминание о донских казаках относится к 1570 году, когда царь Иван IV (Грозный) направил казакам грамоту с предложением о несении службы. Всевеликое войско Донское прекратило существование в 1920 году, что стало одним из итогов Гражданской войны. С конца 80-х годов прошлого века в Ростовской и Волгоградской областях действует движение по возрождению донского казачества. В 1997 году решением главного управления казачьих войск при президенте РФ войсковое казачье общество "Всевеликое войско Донское" внесено в государственный реестр.