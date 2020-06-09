На Кубани в 2021 году начнется строительство дороги к горнолыжному курорту Лагонаки

КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Строительство дороги из поселка Мезмай в Краснодарском крае к плато Лагонаки, расположенном на территории Кавказского заповедника, начнется в 2021 году. Дорога станет альтернативной существующей гравийной и позволит увеличить турпоток, сообщил журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"На продолжение строительства дороги Нижегородская - Мезмай - Лагонаки выделено 1,6 млрд рублей. Строительство автодороги запланировано на 2021 год", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что будет проложен участок дороги протяженностью 13,6 км. В пресс-службе администрации Апшеронского района уточнили ТАСС, что это дорога Нижегородская - Мезмай - Лагонаки краевого значения, ее строительство было начато еще в 2014 году, на данный момент уже построен участок Нижегородская - Мезмай протяженностью 15 км, а в 2021 году запланировано начать строительство участка дороги, ведущей именно к плато Лагонаки.

В пресс-службе также пояснили ТАСС, что на данный момент на этом участке гравийная дорога, по ней возможен проезд техники повышенной проходимости. Альтернативная дорога, ведущая к плато Лагонаки, проходит через территорию Республики Адыгея. А строительство новой дороги позволит сократить путь к плато и повысить его туристическую привлекательность, что будет способствовать развитию горнолыжного курорта Лагонаки.