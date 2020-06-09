Синоптики прогнозируют скандинавский антициклон в регионах Приволжья

ТАСС, 9 июня. Солнечная и теплая, а местами аномально жаркая погода установилась в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). К выходным к округу приблизится арктический холодный фронт, и температура понизится, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На большей части европейской России установилась жаркая погода, единственное, в Приволжском федеральном округе она отличается несколько другими условиями. Там кружит буквально над Средней Волгой на стыке Пензенской и Самарской области высотный циклон. Он, конечно, не сильный, но вносит сумятицу в атмосферу, и, соответственно, это все сопровождается на большей части Поволжья локальными коротким грозами и ливнями", - сказал он.

Температурный фон достаточно умеренный - 20-25 градусов в дневные часы. "Единственным исключением станет Предуралье, это Пермский край... практически в центре антициклона находится именно Пермь, поэтому там солнечно, без осадков, температура воздуха в дневные часы будет составлять 25-30 градусов", - отметил синоптик.

По сообщениям ГУ МЧС России по Пермскому краю, в регионе во вторник местами может наблюдаться аномальная жара со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше климатической нормы. Жаркая погода также установилась во вторник в Кировской области и Удмуртии, где температура воздуха достигла 29 градусов. Городской пляж Ижевска пока закрыт, его готовят к летнему сезону: очищают акваторию, прибрежную полосу от мусора. В Самарской области дожди сменятся 30-градусной жарой.

На востоке Оренбургской области температура поднимется до 31 градуса, а на западе - до 25, возможны град и гроза. В области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, есть риск возникновения природных пожаров. Аналогичная ситуация сложилась в Башкирии, где температура воздуха может достигать 35 градусов тепла. На 10 июня в регионе запланировано открытие пляжного сезона и зон отдыха у воды.

В Саратовской области пляжи до сих пор закрыты, несмотря на жаркую погоду. Вечером в регионе прогнозируют грозы, а к выходным они будут сопровождаться ливнями. Их принесет арктический холодный фронт, который также окажет влияние на северную часть Поволжья, где пройдут дожди. Во всех регионах Поволжья смягчен режим самоизоляции, разрешены прогулки с соблюдением социальной дистанции и при наличии масок и перчаток.

Скандинавский антициклон

По информации "Фобос", 12 июня погода будет определяться холодным фронтом.

"Он доберется до Пензы, Самары. Все что южнее - здесь будет 30-35 [градусов] жары, Среднее Поволжье на 12-е число - 22-27 градусов, а в самых северных районах Поволжья, имеется ввиду Пермский край, температура воздуха составит 18-23 [градуса тепла], практически везде кратковременные ливневые дожди, кроме Саратовской области", - пояснил Тишковец.

Северная половина округа окажется под влиянием скандинавского антициклона. Он принесет солнечную погоду, однако из-за северного ветра температура понизится до 16-21 градуса тепла, к югу - до 22-27 градусов с короткими дождями. Далее антициклон охватит большую часть округа.

Небольшие дожди пройдут в Чувашии, Марий Эл, Татарстане, в Пензенской и Нижегородской областях. Волны холода, по словам специалиста, будут кратковременными.