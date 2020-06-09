Во Франции прокуратура начала расследование деятельности правительства в условиях пандемии

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Прокуратурой Парижа начато предварительное расследование деятельности правительства в условиях эпидемии COVID-19. Об этом прокурор города Реми Эйтц сообщил во вторник агентству France Presse (AFP). По его словам, расследование было инициировано в понедельник.

Против французских властей за период с 24 марта, то есть с официального объявления об эпидемии, было подано уже восемь десятков исков и жалобы. В этой связи предварительное расследование ведется по подозрению в непредумышленных убийствах и подвержении опасности жизни людей, а также ненамеренном нанесении ущерба здоровью. Однако, как пояснил прокурор, предварительное расследование "отнюдь не ставит целью выявить ответственность политических или административных властей". Его задача - "выяснить, имели ли место какие-то возможные нарушения уголовного кодекса" со стороны лиц, принимавших решения.

Расследование не может затрагивать главу государства, так как он пользуется иммунитетом в силу своей должности. Также под него не подпадают члены правительства, так как дела в их отношении во Франции имеет право рассматривать особый Суд Республики.

Предварительное расследование ведется по двум группам жалоб. Первая - это 13 исков со стороны общественных ассоциаций и профсоюзных объединений. Во втором направлении объединены 33 жалобы, в основном со стороны физических лиц. Расследование ведет Центральное управление по борьбе с нарушениями законов в отношении окружающей среды и общественного здравоохранения (Oclaesp).