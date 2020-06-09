Крым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"С 1 июля граждане Российской Федерации смогут приехать в Республику Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма. Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путевки. Соответствующий указ будет опубликован сегодня на портале правительства Республики Крым", - написал Аксенов.

При этом Аксенов напомнил о мерах предосторожности в период пандемии нового коронавируса. "Хочу обратить внимание граждан и руководителей объектов курортной сферы на необходимость соблюдения всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора", - добавил Аксенов.

Глава Крыма ранее также анонсировал старт курортного сезона в регионе с 15 июня, при этом отдыхать на курортах смогут только жители полуострова. По данным крымского Минтуризма, к этой дате работу возобновят порядка 45 санаториев и гостиниц.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по различным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов из-за пандемии.