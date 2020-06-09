Бэнкси предложил поставить в Бристоле статуи участникам протестов против расизма

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Британский художник Бэнкси предложил 9 июня властям Бристоля установить в городе памятники участникам уличных протестов против полицейского произвола и расовой дискриминации. В минувшую субботу они сорвали в городе с постамента и сбросили в реку статую английского купца и филантропа Эдварда Колстона (1636-1721), зарабатывавшего на работорговле.
"Так что же нам делать с опустевшим постаментом в центре Бристоля? Вот идея, которая понравится и тем, кто скучает по статуе Колстона, и тем, кто таких эмоций не испытывает, - написал Бэнкси на своей странице в Instagram. - Поднимаем памятник со дна, ставим обратно, накидываем на шею фигуры трос и заказываем бронзовые статуи протестующих, старающихся ее повалить. Все довольны, память о знаменательном дне увековечена".
Предложение британского мастера граффити сопровождает черно-белый набросок описанной им скульптурной группы - четверо взрослых и ребенок, стаскивающих статую с постамента.
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. . What should we do with the empty plinth in the middle of Bristol? Here’s an idea that caters for both those who miss the Colston statue and those who don’t. We drag him out the water, put him back on the plinth, tie cable round his neck and commission some life size bronze statues of protestors in the act of pulling him down. Everyone happy. A famous day commemorated.
Памятник Колстону, установленный в 1895 году, долго была предметом острых общественных дискуссий, так как известный бристольский меценат нажил часть своего состояния, торгуя рабами. Призывы демонтировать скульптуру звучали несколько лет, при этом большинство британских политиков, включая премьер-министра Бориса Джонсона, осудили действия протестующих как акт вандализма. В понедельник глава правительства заявил, что нарушители общественного порядка понесут строгое наказание.
Уличные протесты проходят в британских городах уже третью неделю, несмотря на действующий в стране карантин. В минувшие выходные в них приняли участие более 100 тыс. человек. Участники акций требуют призвать к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания стражами порядка в американском Миннеаполисе (штат Миннесота).
По информации МВД королевства, за выходные пострадали 49 лондонских полицейских, некоторые из них получили серьезные травмы. Еще 13 были ранены на акции протеста, проходивших ранее на прошлой неделе. 135 демонстрантов были задержаны лишь за одни выходные.