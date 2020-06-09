Бэнкси предложил поставить в Бристоле статуи участникам протестов против расизма

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Британский художник Бэнкси предложил 9 июня властям Бристоля установить в городе памятники участникам уличных протестов против полицейского произвола и расовой дискриминации. В минувшую субботу они сорвали в городе с постамента и сбросили в реку статую английского купца и филантропа Эдварда Колстона (1636-1721), зарабатывавшего на работорговле.

"Так что же нам делать с опустевшим постаментом в центре Бристоля? Вот идея, которая понравится и тем, кто скучает по статуе Колстона, и тем, кто таких эмоций не испытывает, - написал Бэнкси на своей странице в Instagram. - Поднимаем памятник со дна, ставим обратно, накидываем на шею фигуры трос и заказываем бронзовые статуи протестующих, старающихся ее повалить. Все довольны, память о знаменательном дне увековечена".

Предложение британского мастера граффити сопровождает черно-белый набросок описанной им скульптурной группы - четверо взрослых и ребенок, стаскивающих статую с постамента.