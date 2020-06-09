Водителя такси в Брянске отстранили от работы после отказа студенту из Конго в поездке

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Водителя "Яндекс.Такси", который 8 июня в Брянске отказался везти студента Брянского госуниверситета из Республики Конго, потому что он ему "не понравился", отстранен от работы в сервисе. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе "Яндекс.Такси".

Ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой водитель такси отказывает в поездке темнокожему студенту, объясняя это тем, что он ему не понравился. На вопрос студента, является ли водитель расистом, тот ответил утвердительно.

"Мы связались с Роем (студентом), выяснили подробности происшествия, принесли свои извинения. Водитель больше не может выполнять заказы нашего сервиса. Считаем, что водителям, склонным к хамству и расизму, не место в "Яндекс.Такси", - сказали в пресс-службе компании.

По данным региональных СМИ, гражданин Республики Конго является студентом экономического факультета Брянского государственного университета, проживает в областном центре уже около трех лет.