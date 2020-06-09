В Петербурге частично приостановили выдачу продуктовых наборов для детей после жалоб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга приостановила выдачу продуктовых наборов для дошкольников после жалоб жителей на несоответствие маркировок этикетам на консервах или нарушение срока годности. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы администрации района.

"Администрация Кронштадтского района приостановила выдачу в дошкольных учреждениях продовольственных пайков после поступления жалоб кронштадтцев. Маркировка на рыбных консервах не соответствовала этикетке. На всех информационных ресурсах Кронштадта, в том числе на официальной странице районной администрации, была размещена информация для жителей, что образовательные учреждения обменяют консервы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что управление социального питания администрации Санкт-Петербурга, администрация Кронштадтского района совместно с правоохранительными органами проводит проверку по обращениям жителей Кронштадта по поводу продукции, входящей в состав полученных жителями в образовательных учреждениях продовольственных пайков. Речь шла о консервах с признаками несоответствия этикетки маркировке на банке и продуктах с нарушением срока годности. В пресс-службе администрации Петербурга отметили, что лаборатория Управления социального питания проводит анализ возвращенной продукции. Девять заявлений от жителей района и претензию от администрации района к поставщику направили в правоохранительные органы.

По словам начальника управления Алексея Барабанщикова, если в наборы попали продукты сомнительного качества, то по условиям госконтракта поставщику грозит дисциплинарная ответственность. Если будет доказан факт фальсификата - может грозить уголовная ответственность.

"В наборах должны быть продукты, которые используются практически в каждой семье, разрешенные для детского питания, с длительным сроком годности без дополнительных условий хранения. Образцы проверяются в лабораториях на соответствие ГОСТам. Не допустить включения несоответствующих продуктов - это обязанность поставщика", - процитировали Барабанщикова в пресс-службе администрации Петербурга.

С 1 июня в Петербурге начался третий этап выдачи продуктовых наборов родителям воспитанников детских садов, школьников, учащихся средних профессиональных учебных заведений - за период с 12 по 29 мая. Родители уже получили 370 тыс. наборов, всего на этом этапе их подготовлено 575 тыс.