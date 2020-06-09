Медведев: беспорядки, как в США, нарушают права многих людей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Беспорядки, подобные американским, создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав многих людей. Такое мнение высказал во вторник зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании в режиме видеосвязи по проекту концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года.

Он обратил внимание на ситуацию в США. "Понятно, что чем бы ни были продиктованы события такого рода, они создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав большого количества людей", - сказал Медведев, призвав помнить об этом "при выстраивании собственной политики".

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, впоследствии Флойд умер в больнице. Все четверо сотрудников полиции, участвовавших в задержании афроамериканца, уволены, им предъявлены обвинения. Вслед за США акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола начались во многих странах.