В Карелии открыли все объекты туристического показа

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 июня. /ТАСС/. Все объекты туристического показа в Карелии, в том числе те, что расположены в помещениях, могут начать работу со вторника, 9 июня. Туристы смогут посещать достопримечательности группами не более 10 человек, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"С сегодняшнего дня все объекты туристического показа в республике, в том числе расположенные в помещениях, смогут принимать группы до 10 человек", - говорится в сообщении.

На территории объектов турпоказа республиканские власти сохранили правило обязательного ношения масок и перчаток, для персонала меры эпидемиологической безопасности еще более строгие: сотрудникам нужно использовать лицевые экраны или очки для защиты глаз. Также с 9 июня в Карелии разрешена работа парков культуры и отдыха, а также игры на открытом воздухе - пейнтбол, лазертаг, кидбол, страйкбол - при условии соблюдения социального дистанцирования и с обязательной дезинфекцией оборудования и экипировки.

Кроме того, частично снято ранее введенное ограничение на прием туристов на территории районов в Приладожье. Туристы, приезжающие в Карелию с 1 июня, могли арендовать на срок менее месяца коттеджи или любые другие места размещения с отдельным входом, кроме как на территории Сортавальского, Лахденпохского, Питкярантского, Олонецкого, Пряжинского и Прионежского районов.

"Теперь принимать гостей на срок менее месяца могут турбазы и базы отдыха в Сортавальском Лахденпохском и Питкярантском районах при условии, что постояльцев там размещают в отдельно стоящих коттеджах или зданиях с отдельными входами. При этом владельцы должны соблюдать те же требования, что применяются к туробъектам на остальной территории республики", - отметил руководитель региона.

Как ранее сообщал ТАСС, с 30 мая в Карелии также возобновило работу одно из самых популярных мест среди туристов - горный парк "Рускеала", ожидается, что с 15 мая для туристов откроется музей-заповедник "Кижи". В регионе продолжает действовать правило 14-дневной изоляции для жителей, приехавших из других субъектов РФ.