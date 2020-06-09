Медведев предупредил о рисках роста преступности среди потерявших работу мигрантов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключает роста преступности среди мигрантов, потерявших работу и оставшихся в России из-за пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса.

"Серьезную обеспокоенность вызывает положение дел в миграционной сфере", - сказал Медведев на совещании по проекту концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года, которое проходит в режиме видеоконференции.

По его данным, "в текущем году иностранными гражданами совершено почти 15 тыс. преступлений". "Это несколько меньше, чем в прошлом [году], но надо иметь в виду, что многие люди, которые приехали к нам в страну на заработки, потеряли работу из-за кризиса", - предупредил заместитель председателя СБ. По его словам, "в то же время в силу ограничений, введенных практически всеми странами, они [мигранты] не могут вернуться на родину, и это может в значительной степени обострить криминогенную обстановку, привести к увеличению числа преступлений в этой области".

Заместитель председателя СБ уверен, что "этот текущий фактор следует принимать во внимание при подготовке проекта концепции [общественной безопасности в РФ]". "Наша задача, безусловно, - максимально предотвратить последствия, которые могут возникнуть из-за пандемии и экономического кризиса", - указал Медведев.

Он также не исключает, что рост преступности может быть длительным. "Последствия пандемии, а значит и рост преступности в определенных сферах может быть достаточно длительным, имея в виду и вероятное обострение ситуации с инфекцией, и новые волны эпидемии, и возможные ограничения, если они все-таки потребуются", - заявил Медведев.

"Конечно, это будет вести к появлению новых схем работы такого рода преступников", - предупредил заместитель председателя Совбеза.