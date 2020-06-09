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Медведев предупредил о рисках роста преступности среди потерявших работу мигрантов

По данным заместитель председателя Совета безопасности, "в текущем году иностранными гражданами совершено почти 15 тыс. преступлений"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключает роста преступности среди мигрантов, потерявших работу и оставшихся в России из-за пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса.

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"Серьезную обеспокоенность вызывает положение дел в миграционной сфере", - сказал Медведев на совещании по проекту концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года, которое проходит в режиме видеоконференции.

По его данным, "в текущем году иностранными гражданами совершено почти 15 тыс. преступлений". "Это несколько меньше, чем в прошлом [году], но надо иметь в виду, что многие люди, которые приехали к нам в страну на заработки, потеряли работу из-за кризиса", - предупредил заместитель председателя СБ. По его словам, "в то же время в силу ограничений, введенных практически всеми странами, они [мигранты] не могут вернуться на родину, и это может в значительной степени обострить криминогенную обстановку, привести к увеличению числа преступлений в этой области".

Заместитель председателя СБ уверен, что "этот текущий фактор следует принимать во внимание при подготовке проекта концепции [общественной безопасности в РФ]". "Наша задача, безусловно, - максимально предотвратить последствия, которые могут возникнуть из-за пандемии и экономического кризиса", - указал Медведев.

Он также не исключает, что рост преступности может быть длительным. "Последствия пандемии, а значит и рост преступности в определенных сферах может быть достаточно длительным, имея в виду и вероятное обострение ситуации с инфекцией, и новые волны эпидемии, и возможные ограничения, если они все-таки потребуются", - заявил Медведев.

"Конечно, это будет вести к появлению новых схем работы такого рода преступников", - предупредил заместитель председателя Совбеза.

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