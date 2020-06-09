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Пандемия коронавируса нового типа

Отмена обсервации в Крыму, очные выпускные. Главное о коронавирусе за 9 июня

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 485 253 случая заражения, из них новых — 8595. Рост числа новых случаев упал до рекордно низких 1,8%. За сутки умер 171 человек, за весь период — 6142.
  • Половина заразившихся коронавирусом в России уже выздоровела
  • Минпросвещения рекомендует провести очные выпускные после завершения ЕГЭ.
  • Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
  • Врачи в Дагестане сообщили, что ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль.

Москва

Мир

  • Всего зафиксировано более 7,1 млн случаев заражения, умерли более 400 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • МИД КНР раскритиковало исследование американских ученых, согласно которому вспышка коронавирусной инфекции могла начаться в Ухане еще в конце лета 2019 года.
  • Мэр Бергамо (Италия) согласен увековечить память о помощи России городу.
  • Прокуратура Парижа начала предварительное расследование деятельности правительства в условиях эпидемии. Расследование не может затрагивать президента, так как он пользуется иммунитетом.
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