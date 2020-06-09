Отмена обсервации в Крыму, очные выпускные. Главное о коронавирусе за 9 июня

Россия
- Всего зафиксировано 485 253 случая заражения, из них новых — 8595. Рост числа новых случаев упал до рекордно низких 1,8%. За сутки умер 171 человек, за весь период — 6142.
- Половина заразившихся коронавирусом в России уже выздоровела.
- Минпросвещения рекомендует провести очные выпускные после завершения ЕГЭ.
- Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
- Врачи в Дагестане сообщили, что ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль.
Москва
- Всего зафиксировано 198 590 случаев заражения, из них новых — 1572 (это самый низкий показатель с 16 апреля).
Мир
- Всего зафиксировано более 7,1 млн случаев заражения, умерли более 400 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- МИД КНР раскритиковало исследование американских ученых, согласно которому вспышка коронавирусной инфекции могла начаться в Ухане еще в конце лета 2019 года.
- Мэр Бергамо (Италия) согласен увековечить память о помощи России городу.
- Прокуратура Парижа начала предварительное расследование деятельности правительства в условиях эпидемии. Расследование не может затрагивать президента, так как он пользуется иммунитетом.