Во Владимирской области отменяется действие цифровых пропусков

ВЛАДИМИР, 9 июня. /ТАСС/. Режим цифровых пропусков отменяется на территории Владимирской области, за исключением двух поселков, где продолжает действовать карантин. Об этом во вторник сообщил на своей странице "ВКонтакте" губернатор региона Владимир Сипягин.

"На всей территории Владимирской области, кроме поселков Мезиновского и Золотково Гусь-Хрустального района, отменяется режим цифровых пропусков. Сегодня мной подписан соответствующий указ. Пропуска сыграли свою положительную роль на этапе до прохождения пика эпидемии COVID-19, помогли нам локализовать очаги распространения опасного заболевания. Очень надеюсь, что и в двух оставшихся населенных пунктах эпидемиологическая ситуация в ближайшее время нормализуется и мы сможем открыть там беспропускной въезд и выезд", - сообщил губернатор.

Цифровые пропуска на территории Владимирской области начали действовать с 5 мая, с 6 мая в регионе перестали действовать выдававшиеся ранее бумажные справки. Работодатели могли оформить пропуска сотрудникам на срок действия 45 дней.

До 5 мая включительно для передвижения к месту и от места осуществления профессиональной деятельности, которая не приостановлена, наравне с цифровым пропуском может использоваться бумажная справка, выданная работодателем по утвержденной форме. С 6 мая будут действовать только цифровые пропуска. Они могут быть оформлены работодателем для сотрудников со сроком действия 45 дней.

На данный момент во Владимирской области зарегистрировано 3 205 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 1 356 пациентов выздоровели, отмечено 34 летальных исхода.