Эксперт: всплеск заражений в Смоленской области связан с объемами тестирования

ТАСС, 9 июня. Рост количества заражений коронавирусной инфекцией, который фиксируется на протяжении нескольких дней в Смоленской области, связан с увеличением объемов тестирования, которые проводят в регионе. Об этом сообщила главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова в Смоленске на рабочей встрече с губернатором Алексеем Островским.

Как сообщалось, 7 июня количество случаев заражения коронавирусом в Смоленской области достигло 3035. По данным на 9 июня, число заразившихся выросло до 3300 человек, в том числе 143 - выявлены за последние сутки, в прошедшие несколько дней также регистрировалось более 100 случаев заражения.

"Что касается статистики в части прироста больных, то он связан, в том числе, с существенным увеличением объемов проводимых исследований и включением в эту работу [Смоленского государственного] медицинского университета. Вы приумножили мощности лабораторий, - был зафиксирован рост числа больных. Здесь прямая взаимосвязь", - приводит пресс-служба администрации области слова Малинниковой.

По словам Малинниковой, проведенный анализ ситуации в Смоленской области показал, что эпидемиологический процесс в регионе развивается так же, как и во многих других субъектах РФ. "На ситуацию, в частности, влияет тот факт, что Смоленщина - регион, скажем так, "активный", через область проезжает достаточно большое количество людей. <…> Также мы проанализировали соотношение заболевших и выздоровевших - показатели радуют, порядка 40% инфицированных граждан уже выздоровели, очень хорошие данные", - добавила она.

Режим ограничений был введен в Смоленской области с 18 марта, он действует до 15 июня. В регионе запрещено проведение культурных, спортивных, зрелищных мероприятий, закрыты кинотеатры. Жители должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, использовать средства индивидуальной защиты.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,1 млн человек, более 405 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 485 253 случая заражения, выздоровели 242 397 человек, умерли 6 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.