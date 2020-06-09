В регионы СКФО направят новые бригады московских врачей для борьбы с коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 9 июня. /ТАСС/. Новые бригады врачей из московских клиник будут в ближайшее время направлены в регионы Северного Кавказа для оказания консультативно-методической помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщается во вторник на официальной странице полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в Instagram.

"В субъектах Северного Кавказа - Республике Дагестан, Республике Ингушетия и Республике Северная Осетия-Алания - подводят первые итоги работы выездных консультативных бригад медиков из Москвы, которые прибыли оказать помощь своим коллегам в борьбе с коронавирусом. В ближайшее время департаментом здравоохранения Москвы в регионы будут направлены новые бригады столичных медиков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первые группы врачей работали в регионах СКФО на протяжении двух недель.

"Группы опытных столичных специалистов посещали учреждения, перепрофилированные под лечение пациентов с COVID-19, проводили семинары, консультировали заболевших граждан, находящихся в стационарах. Они также помогли в разработке маршрутизации и методик лечения, начиная от госпитализации до распределения резерва медицинского персонала и оснащения больниц. Московские специалисты высоко оценили самоотверженный труд региональных врачей, которые приняли на себя основной удар в борьбе с новой ранее неизученной инфекцией", - отмечается в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования.