Беглов: фестиваль "Звезды белых ночей" пройдет в Петербурге 20 июня с ограничениями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль Мариинского театра "Звезды белых ночей", который считается одним из знаковых событий в культурной афише Петербурга и России, планируется провести в городе 20 июня - с учетом требований санитарных властей для предотвращения рисков распространения коронавирусной инфекции. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Александр Беглов.

"Планируем 20 июня провести образцово-показательное мероприятие в сфере культуры - знаменитый петербургский фестиваль "Звезды белых ночей". Мариинский театр берется все организовать на самом высоком уровне, с учетом новых требований. Рассадить зрителей на необходимом удалении друг от друга, контролировать использование средств защиты, соблюдать дистанцию между музыкантами", - сказал Беглов.

Ранее сообщалось, что в связи с временным запретом на проведение массовых мероприятий Мариинский театр вынужден был перенести 28-й по счету фестиваль "Звезды белых ночей", который должен был пройти с 17 мая по 26 июля. Фестиваль проводится с 1993 года, его афиша традиционно включает все лучшее и новое, что было сделано артистами труппы в текущем сезоне, а также премьеры, выступления известных приглашенных певцов, танцовщиков, инструменталистов.

Беглов также отметил, что власти города в настоящее время думают над тем, чтобы разрешить театрам проведение репетиций. "Сумели же благодаря дисциплинированности "Зенита" снять ограничения на тренировки и матчи. По этому же принципу будем готовиться к открытию театров. Начать с репетиций и выйти на полноценные представления", - сказал он, добавив, что именно опыт двух знаковых мероприятий - фестиваля "Звезды белых ночей" и первого домашнего матча "Зенита" 26 июня - будет учитываться при принятии дальнейших решений по снятию ограничений. "Если ситуация позволит и будут обеспечены все стандарты безопасности - театры примут зрителей", - сказал глава города.