Беглов: Дворцовую площадь в Петербурге продезинфицируют перед парадом Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Подготовка к параду Победы в Санкт-Петербурге будет включать дезинфекцию Дворцовой площади и военной техники. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор города Александр Беглов.

"Репетиции парада проводятся с использованием военнослужащими средств индивидуальной защиты. Силами Западного военного округа будут продезинфицированы Дворцовая площадь, трибуны и вся задействованная в параде техника. Почетные гости займут места с учетом социальной дистанции. Чтобы избежать очередей, увеличим время прохода на трибуны перед началом мероприятия. Доступ граждан на Дворцовую площадь и прилегающие улицы будет закрыт", - сказал Беглов.

Он пообещал, что "малейшие риски для здоровья петербуржцев будут исключены", все приглашенные и специалисты, обслуживающие парад, будут заблаговременно обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Президент России Владимир Путин 26 мая на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Глава государства пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой, Сталинградом, защищавшие Ленинград, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

На Дворцовой площади парады, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, проводятся с 1945 года. Первое торжественное прохождение войск состоялось 8 июля 1945 года, когда в городе встречали солдат Ленинградского фронта, вернувшихся домой.