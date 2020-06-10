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Как Билайн Бизнес смог перевести сотрудников на удаленку и помогает в этом другим

Новые технологии, приемы для самоконтроля, организация рабочего пространства, полезные сервисы и другие решения для организации эффективной удаленной работы
Описание
© Gettyimages

В связи с эпидемией коронавируса COVID-19 многие компании перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Для большинства подобная необходимость стала неожиданным вызовом, но часть из них была к этому готова. Так, летом 2016 года Билайн одним из первых в России запустил масштабный проект удаленной работы для усиления открытой корпоративной культуры, трансформации внутренних процессов и инфраструктуры - Bee FREE.

За годы работы программы Билайн Бизнес удалось накопить большой опыт перехода на удаленную работу, а также помочь в организации всех необходимых процессов - и сегодня компания готова поделиться им с другими.

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