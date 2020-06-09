Во всех районах Нью-Йорка появятся участки улиц с названием "Жизни черных важны"

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Участки улиц с названием "Жизни черных важны" появятся во всех районах Нью-Йорка. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в муниципалитете мэр города Билл де Блазио. Трансляцию его выступления вел нью-йоркский телеканал NY1.

"Что касается наименования улиц, то это тот сигнал, который должен глубоко прочувствовать и город и страна в целом и он состоит в том, что жизни черных важны", - заявил Билл де Блазио. По его словам, так будет назван участок улицы неподалеку от муниципалитета на Манхэттене, а участки улиц в других районах - Бруклине, Бронксе, Куинсе и Стейтен-Айленде - будут определены после консультаций с представителями общественных организаций.

Лозунг "Жизни черных важны" часто использовали в последние дни в Нью-Йорке и в других городах США участники акций протеста против убийства полицейским в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.