В России в обороте находится порядка 1,32 млн упаковок гидроксихлорохина

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Около 1,32 млн упаковок лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием "Гидроксихлорохин", применяемого в том числе при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, введено в гражданский оборот на территории России. В первую очередь препаратом обеспечивались медорганизации по госконтрактам, однако в конце мая гидроксихлорохин начали поставлять в аптеки, сообщили во вторник в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее газета "Известия" сообщила, что с марта пациенты с аутоиммунными ревматическими заболеваниями, которым также необходим данный препарат, не могут найти гидроксихлорохин в аптеках. Отмечается также, что стоимость субстанции выросла в 10 раз, а производство сократилось.

"Всего в 2020 году по состоянию на 28 мая производителями и импортерами лекарственных препаратов в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора представлены данные о вводе в гражданский оборот более 170 серий лекарственного препарата "Гидроксихлорохин" общим количеством более 1,32 млн упаковок, в том числе 147 серий - отечественного производства. В связи с применением данного препарата при профилактике и лечении коронавирусной инфекции COVID-19 поставки гидроксихлорохина осуществлялись в первую очередь по государственным контрактам медицинских организаций и органов исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов РФ", - сообщили в ведомстве.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных препаратов, на территории РФ препарат с наименованием "Гидроксихлорохин" зарегистрирован и под другими торговыми наименованиями. "Для обеспечения доступности препарата в розничном сегменте фармацевтического рынка с 29 мая уже начались поставки в адрес дистрибьюторов <...>, а также в сетевые фармацевтические организации субъектов Российской Федерации", - отметили в Росздравнадзоре.