Два компьютерных томографа приобрели для госпиталей в КБР

НАЛЬЧИК, 9 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии закупили два компьютерных томографа для проведения обследований пациентов с коронавирусом. На дооснащение клиник из федерального бюджета направили 130 млн рублей. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

"Для госпиталей особо опасных инфекций, где получают медицинскую помощь пациенты с коронавирусной инфекцией, закуплено современное диагностическое оборудование на сумму более 130 млн рублей федеральных субсидий. Два 64-срезовых компьютерных томографа последнего поколения стоимостью более 60 млн рублей каждый поставлены в госпитали ГКБ № 2 Нальчика и центральной районной больницы г. о. Прохладный и Прохладненского района", - говорится в сообщении.

Оборудование предназначено для проведения исследований пациентам с коронавирсуной инфекцией на предмет выявления поражений легочной ткани. Также установлены три портативных переносных рентгеновских аппарата стоимостью 3,5 млн рублей каждый в ГКБ № 1, ГКБ № 2 и Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Отмечается, что применение мобильных рентгеновских аппаратов позволяет уменьшить требования к расположению тела пациента, что делает процесс рентгенологического исследования более гибким и играет важную роль при выполнении диагностики в экстремальных ситуациях или у неподвижных больных.

"Компьютерная томография остается одним из наиболее эффективных методов выявления пневмонии вирусного происхождения. Сейчас у нас работают семь компьютерных томографов, из них пять в круглосуточном режиме, при этом в рамках ОМС задействованы КТ трех частных организаций, в сутки проводится больше 300 исследований, всего через КТ прошли 9 тыс. человек, в более чем половине случаев получено подтверждение вирусного поражения легких", - прокомментировал министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

Дооснащение госпиталей современной медтехникой даст возможность усовершенствовать диагностику и увеличить количество выявляемых случаев заражения коронавирусом, уверен он. "Это очень важное и актуальное приобретение, все закупочные мероприятия и поставку удалось провести в ускоренном порядке за месяц. В ближайшие дни завершим подготовку помещений для оборудования в соответствии с требованиями, затем тяжелая медтехника в течение месяца будет смонтирована представителями компании-производителя и введена в эксплуатацию", - добавил Калибатов.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 9 июня в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 3 499 подтвержденных случая заражения коронавирусом (за сутки плюс 75), выздоровели 1 753, умерли 34 человека. В госпиталях находятся 1 084 человека, 62 из которых в реанимации, на амбулаторном лечении - 786 человек, дома под медицинским наблюдением 2 123 человека. С начала пандемии в регионе проведено 57 121 исследование на выявление коронавируса (за сутки плюс 1 513).