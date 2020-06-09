В Коми до 1 июля намерены оценить ущерб от паводка и выплатить компенсации пострадавшим

СЫКТЫВКАР, 9 июня. /ТАСС/. Власти Республики Коми намерены до 1 июля завершить работу по оценке ущерба от весеннего половодья и выплате компенсаций пострадавшим из резервного фонда региона. Об этом сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

"О помощи людям, пострадавшим из-за паводка: я дал указание главам муниципалитетов ускорить работу, провести обследование домов, имущества и как можно быстрее представить все данные. Далее, из резервного фонда республики мы выделим помощь людям. Я поставил задачу до 1 июля эту работу закончить", - сказал Уйба в видеообращении к жителям по итогам прошедшего координационного совещания по предотвращению ЧС.

Режим чрезвычайной ситуации вводился этой весной в шести муниципалитетах в связи с сильными подтоплениями, каких не наблюдали более 30 лет, - в Прилузском, Усть-Куломском, Удорском, Усть-Цилемском районах, а также в Ухте и Усинске. В пик половодья было подтоплено около 500 придомовых территорий, более 170 домов, в которых проживает около 300 человек, 158 жителей были эвакуированы в пункты временного размещения. Размыто около 60 участков автодорог, порядка 70 км. На данный момент, по информации ГУ МЧС по региону, режимы ЧС везде отменены, люди вернулись в свои дома, ведутся восстановительные работы.