В регионах Поволжья отменяют пропуска и изоляцию для приезжих

ТАСС, 9 июня. Власти ряда регионов Приволжского федерального округа (ПФО) смягчают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и начинают отменять карантин для гостей регионов, при этом требования по соблюдению масочно-перчаточного режима остаются. Об этом сообщили корреспондентам ТАСС представители региональных правительств.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф на 9 июня, в регионах Поволжья подтверждено более 48 тыс. случаев коронавируса. Наибольшее число жителей заразились в Нижегородской области - 12 734, в Башкирии - 4 113 и в Саратовской области - 4 015. При этом в Нижегородской области за сутки из больниц были выписаны 803 человека - это более чем вдвое превысило число выявленных за день случаев - 292. Удмуртия остается регионам с наименьшим числом случаев инфекции в округе - 987.

Гости в масках

Несколько регионов уже приняли решение отказаться от карантина для приезжих. Например, в Саратовской области принято решение отменить требование по обязательной самоизоляции для прибывающих из Москвы и Московской области. При этом до 21 июня в регионе сохраняется масочный режим, а также режим самоизоляции для граждан из группы риска.

В Пермском крае отменили обязательную изоляцию для прибывших из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. А глава Удмуртии Александр Бречалов заявил об отмене карантина для приезжающих в регион с 15 июня. В республике предполагается также снятие внутренних постов (КПП). Сейчас в Удмуртии установлено 27 постов контроля, в том числе на въездах в города, на железнодорожных вокзалах и в аэропорту.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в регионе рассматривается возможность заменить двухнедельный карантин в обсерваторе для въезжающих в регион тестированием на коронавирус. "Сейчас изучаем вопрос с оценкой тест-систем, потому что в каждом регионе разные тест-системы разного качества. Сейчас, когда мы оценим все тест-системы на предмет их качества, то примем решение", - написал Никитин в своем аккаунте в Instagram.

По-прежнему обязаны проходить 14-дневный карантин прибывающие из других регионов в Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Кировской, Оренбургской, Самарской, Пензенской и Ульяновской областях.

В Самарской области вступило в силу распоряжение губернатора Дмитрия Азарова, согласно которому люди без масок в организации не допускаются. В регионе действует масочный режим, но во время заседаний оперштаба по предотвращению распространения коронавируса неоднократно говорилось о его нарушениях. Следить за соблюдением масочного режима должны юридические лица. Со среды в Самаре планируется начать проверки по соблюдению режима.

Отмена пропусков

Власти регионов Поволжья продолжают ослаблять действующие ограничения, введенные из-за пандемии. Например, в Саратовской области с 11 июня отменяются передвижения по пропускам и ряд иных ограничений. Принято решение с 11 июня разрешить штатную работу МФЦ без предварительной записи, посещение кладбищ, работу бань и саун, оказание стоматологических услуг, посещение храмов и других культовых мест при соблюдении норматива площади 4 кв. м на человека (не более 100 человек). Под запретом в регионе остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также проведение массовых мероприятий.

В Кировской области с 9 июня возобновили работу небольшие магазины площадью до 400 кв. м, расположенные в торговых центрах, моллах или на рынках. При этом работа развлекательных центров по-прежнему ограничена. При соблюдении санитарного режима в регионе разрешили работать автошколам.

По информации пресс-службы Минтранса Чувашии, с этой недели все межмуниципальные маршруты по перевозке пассажиров и багажа регулярных перевозок в междугороднем сообщении начали работать без ограничения движения во времени. При этом обязательным остается соблюдение масочного режима в транспорте и на остановках.

В Оренбургской области, где торговым комплексам по согласованию с управлением Роспотребнадзора разрешено работать с 18 мая, все управляющими рынками компании и предприятия оптово-розничной торговли обязаны провести тестирование сотрудников на антитела к коронавирусу. Сейчас представители организаций совместно с Минздравом и управлением Роспотребнадзора составляют график сдачи анализов. Оплатить тестирование сотрудников должен будет работодатель.

При этом в Нижегородской области, по мнению губернатора региона, пока преждевременно переходить ко второму этапу снятия ограничений. "Сейчас у нас уменьшается доля свободных коек, а число заболевающих пока не сокращается. Поэтому переходить к следующему этапу преждевременно", - написал Никитин в своем аккаунте в Instagram.

Поддержка бизнеса

Регионы Поволжья в условиях действия ряда ограничений продолжают поддерживать бизнес. Так, кировским предпринимателям выплатили 388 млн рублей в качестве субсидий на выплату заработной платы сотрудникам, сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства. Всего в налоговую службу поступило более 12 тыс. заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства. Коммерческие банки в регионе выдают беспроцентные кредиты на выплату заработной платы, одобрено 295 заявок на общую сумму 707,5 млн рублей, выдано 673,7 млн рублей по 276 заявкам. Реструктуризацию по кредитам получили 494 субъекта малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,82 млрд рублей.

Центр "Мой бизнес" разработал новые кредитные продукты - "Антикризис" (500 тыс. рублей под 2,75% сроком на 2 года) и "Онлайн-старт" (100 тыс. рублей под 5,5% сроком на 1 год). Ими уже воспользовались восемь субъектов малого и среднего предпринимательства, а общая сумма выданных займов составила 4 млн рублей. Кировские предприниматели также могут получить отсрочку по платежам за аренду государственного и муниципального имущества. Кроме того, арендаторов государственного имущества освободили от уплаты арендных платежей по договорам аренды за период с 1 апреля по 30 июня. За данной мерой обратились 15 субъектов МСП, со всеми заключены дополнительные соглашения.

В Оренбургской области предприниматели также активно воспользовались возможностью получить субсидию. По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, за апрель поступило 15 747 заявок - это 87,3% от общего числа предпринимателей, имеющих право на поддержку. Сейчас предприниматели подают заявки за май: уже поступило 8 315 заявлений, из них 6 515 - одобрено. На сегодня также поступило 1 357 заявлений о реструктуризации действующих кредитов. Из них одобрено 1 013 заявлений на общую сумму 9,8 млрд рублей. По программе кредитования под 2% уже принято 291 положительное решение на сумму 1,1 млрд рублей.

В бюджете Оренбургской области на выплату субсидии работодателям, готовым трудоустроить соискателя с биржи труда, предусмотрены 300 млн рублей. На каждого из них предназначено по 18 тыс. рублей в течение полугода. Готовность воспользоваться этой мерой поддержки уже подтвердили 160 организаций. Региональные власти рассчитывают трудоустроить таким образом 3 000 человек.

Уполномоченный по правам предпринимателей Башкирии Флюр Асадуллин сообщил ТАСС, что отсрочку по уплате налогов в регионе на данный момент получили 35 тыс. предпринимателей, еще 13 тыс. - льготы по налогу по УСН, ЕНВД, отсрочку авансовых платежей за землю. "871 предприниматель смог воспользоваться кредитными каникулами, 480 человек получили кредиты под 0% на выплату зарплаты, на общую сумму в 1,2 млрд рублей. Почти на 82 млн рублей получена предпринимателями льготная реструктуризация в банках, на 670 млн предприниматели уже освобождены от имущественного налога", - отметил Асадуллин.