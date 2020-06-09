Власти Адыгеи разрешили возобновить работу вещевых торговых павильонов и парков

МАЙКОП, 9 июня. /ТАСС/. Работа вещевых торговых павильонов на территории рынков, небольших торговых центров и парков, возобновляется в Адыгее, решение принято властями в рамках первого этапа снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщает пресс-служба главы республики.

"По поручению главы республики Мурата Кумпилова принят ряд дополнительных решений о смягчении ограничительных мер в рамках первого этапа. В частности, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, указанных в отраслевом стандарте, разрешена работа вещевых торговых павильонов на территории рынков. При положительном заключении Роспотребнадзора допускается открытие небольших торговых центров (ТЦ). Также принято решение открыть общественные территории, парки, скверы", - говорится в сообщении.

Решения об открытии небольших ТЦ будут приниматься межведомственной комиссией отдельно по каждому объекту при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. При нахождении в парках населению придется соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, по-прежнему будут закрыты аттракционы, торговые точки. Также ведется подготовка к открытию через 14 дней групп в детских садах. За это время будет проведено тестирование сотрудников, медицинское обследование детей, дезинфекция помещений, добавили в пресс-службе.

Адыгея находится на первом этапе снятия ограничений, решение об этом было принято 27 мая. В республике открываются парикмахерские, непродовольственные магазины с отдельным входом, организации иных форматов торговли, включая уличные, вышли на линию троллейбусы.

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на вторник в Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 1 158 человек, на лечении находятся 495. С начала пандемии в республике выздоровел 651 человек, умерли 12. Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Майкопе (326) и Красногвардейском районе (250).