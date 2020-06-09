В Севастополе детские сады и поликлиники возобновят работу в течение двух недель

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Севастополя рассчитывают, что неработающие с начала апреля из-за ситуации с коронавирусом детские сады в городе удастся открыть с 15 июня, поликлиники - с 22 июня, сообщил во вторник на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.

"Возвращаем работу детских садов в обычном режиме с понедельника. Понятно, с соблюдением мер; понятно, что не все детей водят в сад летом. С 22 июня возвращение планового приема в поликлиниках, в больницах, плановые операции и все, что с этим связано", - сказал Развожаев.

Он отметил, что обстановка с коронавирусом в городе стабильная. По данным правительства на вторник, всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 177 человек, выздоровели 150, умерли трое. В последние недели в городе фиксируются только единичные случаи инфицирования.

"За две недели в городе новых очагов не выявлено. Мы понимаем, откуда берутся новые диагнозы - контактные лица или привозные случаи. Надеемся, ситуация такой и будет оставаться даже с открытием средств размещения", - добавил Развожаев.

Севастополь ждет туристов

Врио губернатора также напомнил, что с 15 июня будет разрешено заселение в гостиницы - сейчас уже идет бронирование мест. Ранее сообщалось, что с 1 июня на въезде в город введено экспресс-тестирование - это позволило отказаться от двухнедельной изоляции для всех, прибывающих из других регионов РФ.

Кроме того, с понедельника власти планируют официально открыть купальный сезон. Развожаев поручил еще раз обсудить с операторами аспекты работы, в том числе - соблюдение требований Роспотребнадзора. По данным правительства, всего к работе будут готовы 34 пляжа, включая 10 ведомственных.

Глава Севастополя добавил, что также в ближайшее время ожидается открытие детских лагерей, членам правительства предстоит уточнить, "сколько детских лагерей мы открываем, сколько путевок реализуем, сколько детей смогут отдохнуть".

Как уточнил ТАСС директор городского департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, медучреждения города готовы к работе с туристами - традиционно во время курортного сезона нагрузка на врачей увеличивается из-за того, что помощь нужна и приезжим. "По коронавирусу у нас проводится обучение всех - все, кто можно, прошел такое обучение, постоянно циклы эти идут в дистанционном режиме. И у нас ничем не будет отличаться работа с населением и с туристами. Принципы те же самые, и подготовка та же самая", - добавил он.