Минтруд предложил упростить получение компенсации проезда на отдых для пенсионеров-северян

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минтруд РФ предложил упростить порядок получения компенсации стоимости проезда на отдых для пенсионеров, которые проживают в северных регионах России. Согласно проекту постановления, для получения компенсации пенсионерам-северяням нужно прислать в Пенсионный фонд России (ПФР) проездные документы в электронном виде, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Сегодня в случае подачи заявления на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда, проживающие в северных регионах пенсионеры должны довезти проездные документы непосредственно в территориальный орган ПФР. Эту обязанность предлагается исключить. Билеты, подписанные электронной подписью транспортной организации, можно будет отправить через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР одновременно с подачей заявления в электронном виде", - сказал замминистра труда и социальной защиты-статс-секретарь Андрей Пудов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В министерстве напомнили, что получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, раз в два года могут рассчитывать на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно по территории России.

"За такой компенсацией пенсионеры обращаются в территориальное отделение ПФР. Подать заявление на компенсацию можно непосредственно в отделении ПФР, по почте, через МФЦ, через портал госуслуг, а также через личный кабинет на сайте ПФР. При этом в случае подачи заявления через портал госуслуг и личный кабинет на сайте ПФР, пенсионер обязан подать подлинники проездных документов непосредственно в территориальный орган ПФР после получения уведомления о получении его заявления", - добавили в Минтруде.

Согласно предложениям Минтруда, пенсионер сможет направить документы, подтверждающие проезд к месту отдыха, прикрепив их к заявлению на портале госуслуг или в личном кабинете на сайте ПФР.