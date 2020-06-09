Развожаев: приезжающие в Севастополь из-за рубежа не будут помещаться в обсерватор

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Обсерватор в Севастополе станет принимать только тех, кто общался с зараженными коронавирусом, а люди, приезжающие в город из-за рубежа, помещаться в него не будут, сообщил во вторник на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.

"Давайте будем использовать обсерватор для помещения туда контактных [людей, которые оказались на карантине из-за общения с зараженным коронавирусом]. <...> Тех, кто в профилактических мерах изолируется, будут изолировать дома", - сказал Развожаев.

Ранее в городе отказались изолировать в обсерваторе людей, прибывающих из других регионов России. Они должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус при въезде в город и находиться на самоизоляции по месту проживания в течение одного-двух дней - пока не придет результат анализа. При этом обсерватор продолжал работать для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом, и прибывающих из-за рубежа - например, на вывозных рейсах.

По данным правительства города, всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 177 человек, выздоровели 150, умерли трое. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,1 млн человек, более 405 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 485 253 случая заражения, выздоровели 242 397 человек, умерли 6 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.