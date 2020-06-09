Вывозные рейсы из Армении в Россию запланированы на 10 июня

ЕРЕВАН, 9 июня. /ТАСС/. Вывозные рейсы из Еревана в Минеральные Воды и Краснодар, с помощью которых граждане России смогут вернуться на родину, запланированы на 10 июня. Об этом во вторник сообщает посольство РФ в Армении.

"Рейсы №NGT757 Ереван - Краснодар 10 июня в 9:00 (8:00 мск) и № NGT743 Ереван - Минеральные Воды 10 июня в 14:30 (13:30 мск) выполняет авиакомпания Armenia. Это коммерческий рейс. Стоимость перелета - от €140. Произвести взаимозачет билета российской авиакомпании невозможно", - сообщает пресс-служба посольства.

Приобрести билет можно в офисах авиакомпании или в ереванском аэропорту. Оплату необходимо производить в драмах (валюта Армении). В тариф перелета входит 25 кг багажа и 8 кг ручной клади. В целях безопасности питание на борту не предусмотрено. Этими авиарейсами можно перевезти и домашних питомцев. В аэропорт необходимо прибыть за три часа до вылета, отмечается в сообщении диппредставительства.

Этими рейсами могут воспользоваться только граждане России, которые проживают в Краснодарском крае, Ростовской области, Республике Адыгея, Воронежской области, Республике Калмыкия, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым и Севастополе.

На данный момент из Армении вывезено 798 человек.

Работа по организации возвращения россиян домой продолжается в повседневном режиме, сообщает пресс-служба посольства.