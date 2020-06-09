Власти Севастополя направили почти 100 млн рублей на лечение двух детей со СМА

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Правительство Севастополя на заседании во вторник приняло решение направить около 100 млн рублей для лечения двух детей со спинально-мышечной атрофией.

"У нас несколько детей имеют этот диагноз, очень дорогие лекарства. В региональном бюджете средства не были запланированы, федеральной льготы нет <…> Промедление невозможно, лекарства для ребенка надо закупить", - сказал врио губернатора Михаил Развожаев.

Он отметил, что в данном случае выделить средство власти города смогли только после соответствующего решения суда. Глава Севастополя выразил надежду, что на федеральном уровне порядок для оплаты лечения детям со СМА может быть определен в ближайшее время.

По словам директора городского департамента здравоохранения Сергея Шеховцова, всего для лечения двух детей необходимо выделить в этом году на приобретение препарата "Спинраза" 94,6 млн рублей. Для его закупки потребуется около двух недель. В ближайшее время оба ребенка будут госпитализированы, состояние одного из них ухудшается.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства, в обоих случаях есть острая необходимость для применения препарата.

Препарат с международным непатентованным наименованием "Нусинерсен" (торговое наименование - "Спинраза") применяется в лечении детей со спинально-мышечной атрофией исключительно в условиях стационара специально обученным персоналом.