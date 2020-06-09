Более 60 сотрудников Елизаветинской больницы Петербурга заразились коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Более 60 случаев заражения коронавирусом выявили среди сотрудников Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга, которая в период пандемии продолжает оказывать экстренную медицинскую помощь, 20 работников уже выздоровели, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Сейчас официально подтверждено [заражение] у 63 сотрудников за все время. С симптомами гораздо больше, но пока еще результаты не пришли. Некоторые уже приступили к работе после выздоровления - 20 [человек] выздоровели", - рассказала собеседница агентства. Ранее сообщалось, что заразившаяся коронавирусом рентгенолаборант больницы умерла на 56-м году жизни.

Елизаветинская больница - крупнейшее лечебное учреждение на севере Санкт-Петербурга, в год там получают помощь более 70 тыс. человек. Большинству из них оказывается экстренная медицинская помощь. На время пандемии учреждение не перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусом, оно (а также еще два стационара) продолжает оказывать экстренную медицинскую помощь.

Всего, по последним данным, в Петербурге заразились коронавирусом более 3 тыс. медиков, 8 умерли. Медики, которые заразились коронавирусом при оказании помощи пациентам, получают компенсации из городского бюджета в размере от 300 до 500 тыс. рублей. В случае смерти медработника из-за коронавируса его семье положена выплата в размере 1 млн рублей. Также медработники, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, получают федеральные и городские надбавки к зарплате.

Ранее главный врач Елизаветинской больницы Сергей Петров отмечал, что городские стационары, которые сейчас оказывают экстренную помощь, не включены в программы поддержки учреждений по борьбе с коронавирусом. По его словам, им не выделяют средства на оборудование и антисептики. Также главврач отметил, что медикам его больницы сложнее получить полагающиеся надбавки к зарплате - им необходимо вычислять по историям болезней пациентов, кто из персонала работал с инфицированными. В то время как в перепрофилированных под коронавирус учреждениях выплаты назначаются всем.

Петров отметил, что в апреле в Елизаветинской больнице зафиксировали 7 случаев заражения пациентов, 130 работников получили надбавки. При этом всего в больнице работают 1 800 сотрудников. 8 июня в отчете межведомственной рабочей группы по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге отмечалось, что эксперты планируют рассмотреть возможность приравнять по статусу к инфекционным все стационары, оказывающие экстренную медицинскую помощь, с обеспечением соответствующих социальных гарантий для персонала.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявили 19 153 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 8 101 человек, умерли 433.

Всего в Санкт-Петербурге 23 учреждения здравоохранения были перепрофилированы для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, в их числе несколько федеральных учреждений. Экстренную медицинскую помощь, помимо Елизаветинской больницы, оказывают НИИ скорой помощи им. Джанелидзе и больница № 26.